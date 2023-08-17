Украина сама решает, когда условия для мирных переговоров будут благоприятными — Столтенберг 17 августа, 14:31 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после резонансного заявления своего коллеги подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда будут благоприятные условия для любых переговоров.

Об этом заявил, выступая на конференции в норвежском городе Арендал, сообщает Reuters.

«Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и только они могут решить за столом переговоров, какое решение является приемлемым», — сказал Столтенберг.

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Комментируя заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена, Столтенберг добавил, что роль Альянса заключается в поддержке Украины.

«Его (Йенссена) слова, и это мое главное сообщение, и которое является главным посланием НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна — мы поддерживаем Украину», — сказал он.

15 августа Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Позже он назвал свои заявления ошибкой.

В МИД Украины назвали его высказывания неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не пойдет на территориальные уступки и освободит все свои территории, временно захваченные российскими оккупантами. Он также говорил, что Украина получит приглашение в НАТО после окончания войны.