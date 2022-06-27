Страны НАТО признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности и увеличат силы быстрого реагирования — Столтенберг

27 июня, 15:47
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Страны НАТО в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Наша новая концепция станет нашим руководством в эпоху стратегической конкуренции. Я ожидаю ясности в том, что страны-союзники считают Россию самой серьезной и прямой угрозой нашей безопасности», — сказал он во время брифинга перед саммитом НАТО.

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Он добавил, что члены Альянса увеличат количество сил быстрого реагирования с 40 тысяч до более чем 300 тысяч.

«Мы трансформируем силы реагирования НАТО. И увеличим численность наших сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч. Мы также повысим нашу способность к усилению в условиях кризиса и конфликта», — заявил он.

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Стратегическая концепция определяет приоритеты Альянса на следующие годы и должна быть окончательно разработана на саммите НАТО в Мадриде. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но в обновленной стратегии ее могут обозначить как «непосредственную угрозу» для Альянса.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявля, что в обозримом будущем партнерство НАТО с Россией невозможно из-за агрессивной политики российского диктатора Владимира Путина.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила: если будет действовать нынешняя стратегия НАТО, то ее страна будет «стерта с карты» в случае нападения России.

В то же время Литва планирует увеличить расходы на оборону, чтобы разместить на территории страны больше сил Альянса на фоне угроз РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Альянс Безопасность

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