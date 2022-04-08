Страны НАТО готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией — Столтенберг

8 апреля, 17:46
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает Spiegel.

По словам Столтенберга, он не может комментировать отдельные системы вооружений, но последствия применения оружия, которое уже попало в Украину, видны каждый день.

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«Мы видим все уничтоженное российское военное имущество, и мы видим, что Украина способна сбивать российские ракеты и самолеты», — сказал он.

Столтенберг заявил, что «союзники готовы поставить больше, а также более современное и тяжелое оружие».

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

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