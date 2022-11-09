Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года в Литве — Столтенберг

9 ноября, 11:20
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Следующий саммит НАТО состоится в Литве (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Следующий саммит НАТО состоится в Литве (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года в Литве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября.

«Я благодарю нашего дорогого союзника Литву за проведение саммита НАТО 2023 в Вильнюсе 11-12 июля следующего года», — написал он в Twitter.

По его словам, это будет возможность еще более укрепить альянс, усилить поддержку Украины и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время.

Видео дня

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1590253294290493440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590253294290493440%7Ctwgr%5Ed23cffb7d5604b0f55ccfbac161bbad891527e1a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F312816-nastupnij-samit-nato-vidbudetsa-vlitku-2023-roku-v-litvi%2F

29−30 июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. В ней Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил Зеленский, он призвал Альянс отвечать на угрозы РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=26n9EwSV3hE&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Литва Йенс Столтенберг

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