Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года в Литве — Столтенберг 9 ноября, 11:20 Следующий саммит НАТО состоится в Литве (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Следующий саммит НАТО состоится летом 2023 года в Литве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября.

«Я благодарю нашего дорогого союзника Литву за проведение саммита НАТО 2023 в Вильнюсе 11-12 июля следующего года», — написал он в Twitter.

По его словам, это будет возможность еще более укрепить альянс, усилить поддержку Украины и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время.

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29−30 июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. В ней Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил Зеленский, он призвал Альянс отвечать на угрозы РФ.