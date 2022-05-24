«Очень затратная для России война». Путин не достиг своих целей в Украине — Столтенберг 24 мая, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не добился своих целей в Украине.

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Об этом сообщает Укринформ.

«Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война», – сказал он.

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По его словам, диктатор совершил очень большую стратегическую ошибку.

«Не хочу спекулировать касательно его (Путина - ред.) ощущений, но он совершил большую стратегическую ошибку. Я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридически обязывающем соглашении, которое российский президент Путин направил в НАТО в декабре и которого он хотел, что мы подписали, было четко заявлено: никакого большего расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО», – сказал он.

Столтенберг добавил, что Путин был вынужден отвести войска от Киева и с севера страны.

"Российские войска вытесняют из Харьковской области, а наступление на Донбассе идет очень медленно", - сказал он.

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