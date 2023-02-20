Путин планирует новую войну, он не хочет мира — Столтенберг 20 февраля, 23:55 Владимир Путин (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Никто не знает, чем закончится война в Украине, но нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин поменял свои амбиции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает CNN.

Столтенберг подчеркнул, что российский диктатор не хочет мира.

«Мы видим обратное. Он не хочет мира. Он планирует новую войну», — сказал он.

Столтенберг отметил, что РФ уже начала наступательные операции и указал на боевые столкновения в районе Бахмута.

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«Есть ли это великое весеннее наступление, или это просто своеобразная прелюдия к нему, сказать сложно. Но они вливают все больше войск и все больше и больше оружия», — пояснил Столтенберг.

По его словам, Россия пытается компенсировать плохую оснастку и материально-техническое обеспечение дополнительным количеством военных. Он назвал это «бросанием волн людей на оборонные рубежи» и такого рода боевые действия не наблюдались со времен Первой мировой войны.

Также генсек пояснил, что для победы Украины нужно продолжать оказывать ее военную помощь.