Путин начинает новые наступления, НАТО должно поставлять Украине то, что нужно для ее победы — Столтенберг 7 марта, 17:46 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Во вторник, 7 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин начинает новые наступления на Украину.

Об этом сообщает CNBC.

«Господин Путин начинает новые наступления и волны смертоносных ракетных ударов», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.



По его словам, ответ альянса должен заключаться в том, чтобы продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для победы.

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«Мы должны продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется», — сказал он.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили более 140 атак оккупационных войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где страна-агрессор сосредоточила свои основные усилия.