Нужно наращивать производство. Оказанная Украине помощь, истощила собственные запасы НАТО — Столтенберг

28 октября, 14:07
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Оказанная Украине помощь, истощила собственные запасы НАТО, поэтому нужно наращивать производство, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Нам следует осознать, что помощь оказанная до сих пор Украине, истощила наши собственные запасы, на какой-то стадии мы больше не сможем это делать. Таким образом, нам нужно наращивать производство», - сказал он в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

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По его словам, теперь НАТО напрямую взаимодействует с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и техники.

https://www.youtube.com/watch?v=wkYaQB3aR3Q

«Тогда мы сможем поддерживать на должном уровне собственное сдерживание и оборону и одновременно продолжать оказывать поддержку Украине», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в последние недели произошла самая большая эскалация в войне России против Украины с 24 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=ion8B0p5kfY&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

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