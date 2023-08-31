Столтенберг заявил, что не останется генсеком НАТО еще на год 31 августа, 01:06 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не поддержит продление его мандата еще на год.

«Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было чрезвычайно важно», — сказал Столтенберг в комментарии СNN.

Комментируя расширение НАТО за последний год, а также будущее вступление Швеции в Альянс, генсек подтвердил, что это его последнее продление мандата.

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«Быть на посту генерального секретаря НАТО — привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе продолжается полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе», — подчеркнул он.

Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были завершиться 30 сентября 2022 года, но в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину их продлили еще на год.