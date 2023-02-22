Генсек НАТО: Мы не знаем, когда закончится война, но должны помочь Украине победить 22 февраля, 17:32 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 22 февраля, призвал дать Украине все необходимое для победы над страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не знаем, когда закончится война, но когда она закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Мы видели российскую агрессию на протяжении многих лет — Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году», — сказал генсек НАТО.

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Столтенберг призвал не позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность и «разорвать порочный круг российской агрессии».

Он добавил, что диктатор РФ Владимир Путин «готовился к новой войне», поэтому союзники по НАТО должны поддерживать и усиливать поддержку Украины.

«Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы», — сказал генсек.