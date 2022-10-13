НАТО не является частью конфликта Украины и России — Столтенберг

13 октября, 20:05
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что на Украину не распространяется принцип коллективной обороны Альянса, поэтому страны-члены организации не будут применять статью 5 устава НАТО.

Во время брифинга в Брюсселе, 13 октября, он заявил, что НАТО не является частью конфликта Украины и России.

«Одно дело — нападение на НАТО, тогда мы, конечно, будем использовать статью 5. Но когда речь идет об Украине, НАТО не часть конфликта, и мы поддерживаем Украину в ее защите. Украина является нашим ближайшим партнером, которого мы поддерживаем в течение многих лет. НАТО оснащает украинские силы с 2014 года, а после вторжения в феврале союзники взяли на себя ведущую роль», — сказал Столтенберг.

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Он добавил, что НАТО в скором времени передаст Украине количество оборудования для борьбы с беспилотниками. В частности, сотню станций глушения беспилотников, «которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе партнеры помогут Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

https://www.youtube.com/watch?v=jvvt8_5tl4g

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг Война России против Украины

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