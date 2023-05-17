НАТО продолжит поддерживать Украину, даже если контрнаступление не будет столь успешным — Столтенберг

17 мая, 18:52
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат поддерживать Украину, даже если контрнаступление ВСУ окажется не столь успешным, как ожидается.

В интервью для российского телеканала Дождь, отвечая на вопрос, будет ли НАТО продолжать поддерживать Украину, если будущее наступление окажется не столь успешным, генсек НАТО дал положительный ответ.

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«Да, конечно. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы совершенно четко говорили об этом многократно», — сказал генсек.

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Столтенберг добавил, что все оперативные решения о предстоящей атаке будут принимать сами украинцы.

«Мы только поддерживаем Украину в процессе освобождения ее территорий. Как это будет происходить — одно большое наступление или несколько отдельных наступлений — это будут решать не страны НАТО, а сами украинцы. Мы, со своей стороны, будем оказывать необходимую поддержку столько, сколько это необходимо», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

27 апреля Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники. Речь идет о более чем 1550 единицах бронетехники, 230 танках, другой технике и «огромном количестве» боеприпасов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Йенс Столтенберг

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