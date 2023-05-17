НАТО продолжит поддерживать Украину, даже если контрнаступление не будет столь успешным — Столтенберг 17 мая, 18:52 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат поддерживать Украину, даже если контрнаступление ВСУ окажется не столь успешным, как ожидается.

В интервью для российского телеканала Дождь, отвечая на вопрос, будет ли НАТО продолжать поддерживать Украину, если будущее наступление окажется не столь успешным, генсек НАТО дал положительный ответ.

Видео дня

«Да, конечно. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы совершенно четко говорили об этом многократно», — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что все оперативные решения о предстоящей атаке будут принимать сами украинцы.

«Мы только поддерживаем Украину в процессе освобождения ее территорий. Как это будет происходить — одно большое наступление или несколько отдельных наступлений — это будут решать не страны НАТО, а сами украинцы. Мы, со своей стороны, будем оказывать необходимую поддержку столько, сколько это необходимо», — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

27 апреля Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада 98% обещанной техники. Речь идет о более чем 1550 единицах бронетехники, 230 танках, другой технике и «огромном количестве» боеприпасов.