Мятеж Пригожина показал, как слаб и хрупок режим Путина — генсек НАТО 26 июня, 17:06 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вооруженный мятеж глава боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина показал «слабость и хрупкость» режима диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters и CNN.

«Конечно, это демонстрация слабости. Это демонстрирует хрупкость российского режима, но НАТО не может вмешиваться в эти вопросы, это дело России», — сказал генсек.

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Столтенберг отметил, что мятеж Пригожина «продемонстрировал, насколько трудно и опасно для президента Путина полагаться на наемников, которые фактически восстали против него».

Он добавил, что неясно, что произойдет в России в ближайшие дни и недели, а страны-союзницы по НАТО не должны совершать ошибку, «недооценивая» Москву. По данным генсека, НАТО не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но Альянс сохраняет бдительность.

Столтенберг также заверил Киев в неизменной поддержке НАТО.

«Если Россия думает, что может запугать нас, чтобы мы не поддерживали Украину, она потерпит неудачу. Мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется», — сказал он.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».