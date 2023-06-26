Мятеж Пригожина показал, как слаб и хрупок режим Путина — генсек НАТО

26 июня, 17:06
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вооруженный мятеж глава боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина показал «слабость и хрупкость» режима диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters и CNN.

«Конечно, это демонстрация слабости. Это демонстрирует хрупкость российского режима, но НАТО не может вмешиваться в эти вопросы, это дело России», — сказал генсек.

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Столтенберг отметил, что мятеж Пригожина «продемонстрировал, насколько трудно и опасно для президента Путина полагаться на наемников, которые фактически восстали против него».

Он добавил, что неясно, что произойдет в России в ближайшие дни и недели, а страны-союзницы по НАТО не должны совершать ошибку, «недооценивая» Москву. По данным генсека, НАТО не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но Альянс сохраняет бдительность.

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Столтенберг также заверил Киев в неизменной поддержке НАТО.

«Если Россия думает, что может запугать нас, чтобы мы не поддерживали Украину, она потерпит неудачу. Мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется», — сказал он.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

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Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

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Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

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В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Йенс Столтенберг Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин

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