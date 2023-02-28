«Назад пути нет». Конец войны не улучшит отношения с РФ — генсек НАТО 28 февраля, 19:16 Йенс Столтенберг (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Окончание войны против Украины не улучшит отношения НАТО с Россией, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Он подчеркнул, что в этом вопросе «назад пути нет».

«Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к обороне, как к чему-то необязательному», — сказал Столтенберг.

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Генсек заявил, что Альянс должен укреплять сдерживание и оборону. По его словам, в конце холодной войны многие были уверены в нормализации отношений с Россией, однако диктатор Владимир Путин отказался от диалога и оставил за собой ряд невыполненных обещаний.

«Он разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и попытался подорвать нашу собственную демократию», — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что приостановление Россией договора о сокращении стратегических вооружений является последним примером неуважения Кремля к международным правилам.