Китай распространяет фейки о войне России против Украины и внимательно следит за ней — Столтенберг 31 января, 16:32 Йенс Столтенберг (Фото:Yonhap via REUTERS)

Китай распространяет дезинформации о войне России против Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой генсек подчеркнул, что в то же время Китай изучает уроки этой войны.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, это даст сигнал о том, что авторитарные режимы могут достичь своих целей с помощью силы.

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Пекин, как отметил Столтенбег, внимательно наблюдает за войной РФ против Украины и изучает опыт, который может отразиться на его будущих решениях.

На саммите НАТО, который прошел 29−30 июня в Мадриде, лидеры тридцати стран-участниц утвердили новую стратегическую концепцию Альянса, в которой Россия провозглашена «самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

В этом же документе — в отличие от предыдущего, который действовал с 2010 года, партнеры впервые вспоминают Китай и отмечают, что тот «ставит вызовы перед безопасностью, интересами и ценностями союзников».

