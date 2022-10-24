«Должны помнить». Если Путин прекратит воевать — наступит мир, если Зеленский — Украины не станет — Столтенберг 24 октября, 13:51 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если российский диктатор Владимир Путин прекратит воевать — наступит мир, а если президент Украины Владимир Зеленский — Украины не станет.

Об этом сообщает DW.

«Мы должны помнить, что если Путин и Россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина прекратят воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину», — сказал он.

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Журналист спросила у Столтенберга, должен ли Путин уйти, «чтобы было достигнуто урегулирование в Украине?»

«Вы не заставите меня ответить на этот вопрос „да“ или „нет“. Мы будем реагировать на действия России независимо от того, кто там находится у руля. И мы будем и далее призывать их прекратить эту войну. Именно президент Путин начал эту войну, и именно он может закончить ее завтра, выведя свои войска», — сказал он.