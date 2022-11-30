Членство Украины в НАТО стоит обсудить после победы над РФ — Столтенберг 30 ноября, 15:10 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО является ее победа над РФ.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Бухаресте в среду, 30 ноября.

Он также добавил, что союзники по НАТО дали понять, что готовы и дальше поддерживать Украину передовым военным оборудованием, боеприпасами и всем необходимым для обороны. Генсек также указал, что это наиболее важное задание для союзников на данный момент.

Видео дня

Столтенберг подчеркнул, что для победы Украины союзники должны мобилизоваться насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.

«Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины», — указал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас важно двигаться шаг за шагом, и наиболее важным и срочным шагом является обеспечение победы Украины.

«Мы должны развивать более близкое партнерство — и политическое, и практическое — с Украиной. Это усилит их институции, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины, для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизится к членству», — уверен Столтенберг.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

15 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова защищать восточный фланг НАТО, хотя еще и не находится в Альянсе.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.



