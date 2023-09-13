Столтенберг завтра встретится со Стефанишиной в Брюсселе

13 сентября, 15:58
Поделиться:
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Встреча состоится в четверг, 14 сентября, в Брюсселе.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министром Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО», — сказано в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Игорь Мазепа
Игорь Мазепа
Три самых больших вызова для украинцев

8 сентября Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие два года, а к вступлению в НАТО — еще раньше, потому что «после победы Североатлантический союз захочет иметь у себя страну с одной из самых сильных армий, которая будет гарантом безопасности для Европы».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Брюссель Йенс Столтенберг Ольга Стефанишина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X