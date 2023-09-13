Столтенберг завтра встретится со Стефанишиной в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.
Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
Встреча состоится в четверг, 14 сентября, в Брюсселе.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министром Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО», — сказано в сообщении.
8 сентября Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие два года, а к вступлению в НАТО — еще раньше, потому что «после победы Североатлантический союз захочет иметь у себя страну с одной из самых сильных армий, которая будет гарантом безопасности для Европы».