Столтенберг завтра встретится со Стефанишиной в Брюсселе 13 сентября, 15:58 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Встреча состоится в четверг, 14 сентября, в Брюсселе.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министром Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО», — сказано в сообщении.

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8 сентября Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие два года, а к вступлению в НАТО — еще раньше, потому что «после победы Североатлантический союз захочет иметь у себя страну с одной из самых сильных армий, которая будет гарантом безопасности для Европы».