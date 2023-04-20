«Место Украины по праву в НАТО». Генсек НАТО Столтенберг неожиданно посетил Киев накануне «Рамштайна» — главные заявления и фото

20 апреля, 16:35
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Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

20 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала российского вторжения приехал в Киев с необъявленным визитом.

Генсек НАТО прибыл накануне очередного «Рамштайна». 21 апреля на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии состоится 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

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NV собрал главные заявления и самые яркие фото во время визита Столтенберга.

Заявления Йенса Столтенберга

  • Пригласил Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года.
  • Рассчитывает, что на июльском саммите в Вильнюсе «члены Альянса подтвердят поддержку Украины, которая будет предоставляться так долго, как это потребуется».
  • Место Украины по праву НАТО. Мы сделаем это возможным.
  • Признал, что вопрос членства, гарантий будет важным элементом повестки дня на встрече в Вильнюсе.
  • Приехал сегодня в Киев с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.
  • Российская агрессия должна быть остановлена.
  • Высказался в поддержку инициированной президентом Владимиром Зеленским формулы мира.
Встреча Владимира Зеленского с Йенсом Столтенбергом в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Встреча Владимира Зеленского с Йенсом Столтенбергом в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Встреча Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Встреча Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото: REUTERS/Alina Yarysh)
Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Alina Yarysh
Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Йенсом Столтенбергом в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото: REUTERS/Alina Yarysh)
Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Йенсом Столтенбергом в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Заявления Владимира Зеленского

  • Украина трактует первый визит Столтенберга как знак, что Альянс готов начать в отношениях с Украиной «главу амбициозных решений».
  • Зеленский надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года будет утвержден пакет гарантий безопасности для Украины.
  • Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО, Киев ждет очень конкретных шагов.
  • Нет «никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО.
  • Попросил Столтенберга помочь Украине с поставками дальнобойного оружия, авиации и артиллерии.
  • На саммите Рамштайн обсудим оружие, которое ждет Украина, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие.
Йенс Столтенберг на выставке поврежденной военной техники российских окупантов в центре Киева, 20 апреля 2023 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Йенс Столтенберг на выставке поврежденной военной техники российских окупантов в центре Киева, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг на выставке поврежденной техники российских оккупантов в центре Киева, 20 апреля 2023 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Йенс Столтенберг на выставке поврежденной техники российских оккупантов в центре Киева, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Киеве чтит память погибших украинских военных, 20 апреля 2023 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Йенс Столтенберг в Киеве чтит память погибших украинских военных, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Йенс Столтенберг в Буче Киевской области, 20 апреля 2023 года (Фото: Анатолій Федорук via Telegram)
Йенс Столтенберг в Буче Киевской области, 20 апреля 2023 года / Фото: Анатолій Федорук via Telegram
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев НАТО Украина-Россия Йенс Столтенберг Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Фоторепортаж Война России против Украины

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