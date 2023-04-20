«Место Украины по праву в НАТО». Генсек НАТО Столтенберг неожиданно посетил Киев накануне «Рамштайна» — главные заявления и фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
20 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала российского вторжения приехал в Киев с необъявленным визитом.
Генсек НАТО прибыл накануне очередного «Рамштайна». 21 апреля на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии состоится 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины.
NV собрал главные заявления и самые яркие фото во время визита Столтенберга.
Заявления Йенса Столтенберга
- Пригласил Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года.
- Рассчитывает, что на июльском саммите в Вильнюсе «члены Альянса подтвердят поддержку Украины, которая будет предоставляться так долго, как это потребуется».
- Место Украины по праву НАТО. Мы сделаем это возможным.
- Признал, что вопрос членства, гарантий будет важным элементом повестки дня на встрече в Вильнюсе.
- Приехал сегодня в Киев с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.
- Российская агрессия должна быть остановлена.
- Высказался в поддержку инициированной президентом Владимиром Зеленским формулы мира.
Заявления Владимира Зеленского
- Украина трактует первый визит Столтенберга как знак, что Альянс готов начать в отношениях с Украиной «главу амбициозных решений».
- Зеленский надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года будет утвержден пакет гарантий безопасности для Украины.
- Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО, Киев ждет очень конкретных шагов.
- Нет «никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО.
- Попросил Столтенберга помочь Украине с поставками дальнобойного оружия, авиации и артиллерии.
- На саммите Рамштайн обсудим оружие, которое ждет Украина, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие.