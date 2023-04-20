«Место Украины по праву в НАТО». Генсек НАТО Столтенберг неожиданно посетил Киев накануне «Рамштайна» — главные заявления и фото 20 апреля, 16:35 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

20 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала российского вторжения приехал в Киев с необъявленным визитом.

Генсек НАТО прибыл накануне очередного «Рамштайна». 21 апреля на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии состоится 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

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NV собрал главные заявления и самые яркие фото во время визита Столтенберга.

Заявления Йенса Столтенберга

Пригласил Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года.



Рассчитывает, что на июльском саммите в Вильнюсе « члены Альянса подтвердят поддержку Украины, которая будет предоставляться так долго, как это потребуется».

члены Альянса подтвердят поддержку Украины, которая будет предоставляться так долго, как это потребуется». Место Украины по праву НАТО. Мы сделаем это возможным.

Признал, что вопрос членства, гарантий будет важным элементом повестки дня на встрече в Вильнюсе.

Приехал сегодня в Киев с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.

Российская агрессия должна быть остановлена.

Высказался в поддержку инициированной президентом Владимиром Зеленским формулы мира.



Встреча Владимира Зеленского с Йенсом Столтенбергом в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Встреча Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Йенсом Столтенбергом в Киеве, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Заявления Владимира Зеленского

Украина трактует первый визит Столтенберга как знак, что Альянс готов начать в отношениях с Украиной « главу амбициозных решений».

главу амбициозных решений». Зеленский надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля 2023 года будет утвержден пакет гарантий безопасности для Украины.

Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО, Киев ждет очень конкретных шагов.

Нет « никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО.



никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО. Попросил Столтенберга помочь Украине с поставками дальнобойного оружия, авиации и артиллерии.

На саммите Рамштайн обсудим оружие, которое ждет Украина, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие.



Йенс Столтенберг на выставке поврежденной военной техники российских окупантов в центре Киева, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Йенс Столтенберг на выставке поврежденной техники российских оккупантов в центре Киева, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Йенс Столтенберг в Киеве чтит память погибших украинских военных, 20 апреля 2023 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Йенс Столтенберг в Буче Киевской области, 20 апреля 2023 года / Фото: Анатолій Федорук via Telegram