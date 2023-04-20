Столтенберг в Киеве. Генсек НАТО заявил, что приехал к Зеленскому «с простым сигналом» 20 апреля, 15:40 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве, 20 апреля 2023 (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что приехал в Украину с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», — заверил Столтенберг.

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Генсек добавил, что НАТО стоило на стороне Украины после российской оккупации Крыма в 2014 году, продолжает поддерживать Киев «в героической борьбе против российских захватчиков» и будет стоять рядом с Украиной «завтра, когда вы будете отстраивать страну и работать ради светлого будущего украинского народа».

Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена, и отметил, что Альянс и дальше будет укреплять ВСУ.

«Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву — в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным», — сказал он.

Столтенберг также рассказал, что в ходе встречи стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса.

В четверг, 20 апреля, Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. Это его первый приезд в столицу Украины с начала полномасштабного вторжения России.