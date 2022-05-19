Несмотря на опасения Турции. Столтенберг уверен насчет быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО 19 мая, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Альянс сможет быстро предоставить позитивное решение касательно Швеции и Финляндии. Он считает, что Турция не сможет заблокировать процесс.

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Об этом сообщает The Guardian.

Выступая во время визита в Копенгагене, Столтенберг заявил, что процесс обсуждение и формирование единой позиции среди членов Альянса — это нормально. При этом он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются.

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Кроме того, мнение генсека НАТО поддержал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что есть способ развеять опасения Турции.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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