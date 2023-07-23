Столтенберг по просьбе Зеленского созывает заседание Совета Украина-НАТО 23 июля, 12:56 Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО (Фото:REUTERS / Kacper Pempel)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает на 26 июля заседание нового Совета Украина-НАТО, о чем ранее попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии немецкому агентству dpa, сообщает DW.

«Стороны встретятся, чтобы провести консультации относительно последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», — сказала пресс-секретарь 23 июля.

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По ее словам, встреча состоится на уровне послов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 22 июля заявил, что Украина обратилась с предложением безотлагательно созвать совет Украина-НАТО в связи с ситуацией в Черном море и срывом работы зернового коридора.

В тот день Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом .



На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля был создан Совет Украина-НАТО и состоялось его первое заседание.

Срыв зерновой сделки и атаки на Одессу: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу и Николаев. В результате обстрелов разрушениям подверглась и гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.