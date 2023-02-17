Столтенберг сообщил Турции, что пора ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

17 февраля, 03:53
Поделиться:
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Голос Америки.

Он отметил, что неважно то, будут ли заявки ратифицированы одновременно. Главное, чтобы это произошло как можно скорее.

Видео дня

В свою очередь Чавушоглу сообщил, что Турция может рассмотреть заявки двух стран отдельно.

Читайте также:

Через год Эрдоган попытается переизбраться на третий президентский срок, однако шансы его как никогда низки (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS) Эрдоган Строптивый. Зачем президент Турции блокирует новое расширение НАТО и какую собственную игру ведет на фоне войны в Украине

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

6 февраля издание Iltalehti сообщило, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

https://www.youtube.com/watch?v=KIWw9DsNI0s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия Йенс Столтенберг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X