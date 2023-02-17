Столтенберг сообщил Турции, что пора ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО 17 февраля, 03:53 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Голос Америки.

Он отметил, что неважно то, будут ли заявки ратифицированы одновременно. Главное, чтобы это произошло как можно скорее.

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В свою очередь Чавушоглу сообщил, что Турция может рассмотреть заявки двух стран отдельно.

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

6 февраля издание Iltalehti сообщило, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.