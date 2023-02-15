У Украины есть окно возможностей, чтобы склонить весы в свою пользу — Столтенберг

15 февраля, 19:45
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Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что у Украины есть окно возможностей, чтобы «склонить весы в свою пользу».

Во время брифинга Столтенберг поприветствовал новые обещания поддержки, сделанные союзниками по НАТО, включая более тяжелое вооружение и военную подготовку.

«Это очень важно. У Украины есть окно возможностей склонить чашу весов в свою пользу. А время имеет решающее значение», — сказал он.

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Он также поблагодарил союзников за их значительный вклад, в том числе в Комплексный пакет помощи НАТО.

По его словам, этот пакет помощи включает продовольствие, топливо, медикаменты, системами борьбы с беспилотниками и мосты-амфибии.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, 15 февраля, что у Украины будут "очень хорошие шансы" перехватить инициативу на поле боя.

20 января Остин говорил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг

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