Война превращается в «битву логистики», союзники должны наращивать производство боеприпасов для Украины — НАТО
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины превращается в «битву логистики», поэтому союзникам Украины необходимо наращивать производство боеприпасов.
Об этом сообщает Sky News.
«Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины — это делать то, что мы начали делать сейчас, а именно взаимодействовать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты», — сказал он.
По его словам, НАТО будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
«Мы не можем позволить Путину победить в Украине — это будет трагедией для украинцев, но опасно для нас», — сказал генсек.