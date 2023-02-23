Война превращается в «битву логистики», союзники должны наращивать производство боеприпасов для Украины — НАТО

23 февраля, 13:16
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины превращается в «битву логистики», поэтому союзникам Украины необходимо наращивать производство боеприпасов.

Об этом сообщает Sky News.

«Единственный способ сохранить нашу поддержку Украины — это делать то, что мы начали делать сейчас, а именно взаимодействовать с оборонной промышленностью, чтобы убедиться, что союзники подписывают долгосрочные контракты», — сказал он.

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По его словам, НАТО будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Мы не можем позволить Путину победить в Украине — это будет трагедией для украинцев, но опасно для нас», — сказал генсек.

https://www.youtube.com/watch?v=18GTfVJapI8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

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