Война в Украине может затянуться на «месяцы и годы» — генсек НАТО 29 апреля, 00:53 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники готовятся помочь Киеву перейти на более новые виды вооружения.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может затянуться на «месяцы и годы», передает CNN.

Видео дня

«В Украине очень непредсказуемая и хрупкая ситуация. Но вполне возможно, что эта война затянется и продлится месяцы и годы», — считает Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что союзники по НАТО готовятся помочь Киеву перейти от «старого оборудования советских времен к более современным стандартным вооружениям и системам».

Столтенберг подчеркнул, что для этого «потребуется дополнительная подготовка».

Напомним, что в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины.

В тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств.

После принятия закона глава Белого дома должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры.

Ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.