Не может быть продолжительного мира, если Россия победит в войне — Столтенберг

29 ноября, 12:29
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может быть продолжительного мира, если победит агрессор.

Об этом сообщается на сайте Альянса.

«Не может быть продолжительного мира, если победит агрессор. Не может быть длительного мира, если угнетение и автократия преобладают над свободой и демократией», — сказал он.

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По его словам, единственным способом получить правильные условия для начала переговоров есть продвижение Украины на поле боя.

Столтенберг добавил, что все платят цену за войну России против Украины.

«Та цена, которую мы платим, — в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы, — измеряется кровью», — сказал он.

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29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=mbTDGo8cIgM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

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