Финляндия в ближайшие дни официально станет членом НАТО — Столтенберг 31 марта, 12:51 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В пятницу, 31 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.

«Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Ее членство сделает Финляндию безопаснее, а НАТО — сильнее», — сказал Столтенберг в видеообращении.

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Генсек добавил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии. Также он провел разговор с финским президентом Саули Ниинистё, в котором поздравил его с этим историческим событием.

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Вечером в четверг, 31 марта, парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

