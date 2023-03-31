Финляндия в ближайшие дни официально станет членом НАТО — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
В пятницу, 31 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.
«Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Ее членство сделает Финляндию безопаснее, а НАТО — сильнее», — сказал Столтенберг в видеообращении.
Генсек добавил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии. Также он провел разговор с финским президентом Саули Ниинистё, в котором поздравил его с этим историческим событием.
Вечером в четверг, 31 марта, парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.