«Ближайшие месяцы будут тяжелыми». Цель Путина — оставить Украину холодной и темной этой зимой — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель российского диктатора Владимира Путина — оставить Украину холодной и темной этой зимой.
Об этом сообщает пресс-служба альянса.
«Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Цель Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой. Поэтому мы должны придерживаться курса», — сказал он.
По словам генсека, «мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию".
"Вооруженные силы России сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И Россия продемонстрировала готовность нести значительные потери», – сказал он.
Столтенберг заявил, что «отступление России из Херсона демонстрирует невероятное мужество украинских вооруженных сил".
"Но это также свидетельствует о важности нашей постоянной поддержки Украины", - сказал он.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.