«Ближайшие месяцы будут тяжелыми». Цель Путина — оставить Украину холодной и темной этой зимой — Столтенберг 14 ноября, 14:41 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель российского диктатора Владимира Путина — оставить Украину холодной и темной этой зимой.

Об этом сообщает пресс-служба альянса.

«Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Цель Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой. Поэтому мы должны придерживаться курса», — сказал он.

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По словам генсека, «мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию".

"Вооруженные силы России сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И Россия продемонстрировала готовность нести значительные потери», – сказал он.

Фото: НВ

Столтенберг заявил, что «отступление России из Херсона демонстрирует невероятное мужество украинских вооруженных сил".

"Но это также свидетельствует о важности нашей постоянной поддержки Украины", - сказал он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.