НАТО готово видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в войне — Столтенберг 15 февраля, 15:21 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в войне.

«Касательно Украины позиция НАТО не изменилась: Украина станет членом альянса, но сегодня фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне», — сказал генсек на брифинге.

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По его словам, «у Украины есть окно возможностей, чтобы склонить чашу весов в свою пользу».

«Время имеет решающее значение», — сказал он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вступить в НАТО по окончании войны с Россией.