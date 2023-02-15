НАТО готово видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в войне — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов видеть Украину в своих рядах, но сначала она должна победить в войне.
«Касательно Украины позиция НАТО не изменилась: Украина станет членом альянса, но сегодня фокус должен быть сделан на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне», — сказал генсек на брифинге.
По его словам, «у Украины есть окно возможностей, чтобы склонить чашу весов в свою пользу».
«Время имеет решающее значение», — сказал он.
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вступить в НАТО по окончании войны с Россией.