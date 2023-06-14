Еще рано утверждать, что контрнаступление ВСУ станет поворотным моментом в войне — Столтенберг 14 июня, 17:07 Йенс Столтенберг (Фото:Hanna Johre/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ВСУ продвигаются вперед и освобождают больше оккупированных территорий. Но, по его словам, пока рано утверждать, что контрнаступление поворотным моментом в войне.

Во время брифинга в Брюсселе Столтенберг подчеркнул, что контрнаступление длится всего несколько дней.

«Мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне», — сказал Столтенберг.

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Также он подчеркнул, что украинские войска продвигаются вперед и освобождают больше оккупированных территорий. Столтенберг убежден, что успешное контрнаступление укрепит переговорную позицию Киева и может убедить диктатора РФ Владимира Путина, что Россия не может победить на поле боя.

«Чем больше целей Украина достигнет, тем больше президент Путин будет понимать, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире», — добавил он.

Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.