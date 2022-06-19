«Опасно и безответственно». Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть — Столтенберг

19 июня, 11:20
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть.

Отвечая на вопрос, стоит ли бояться ядерных бомб страны-агрессора России, Столтенберг заявил, что НАТО пока не видит более высокого уровня готовности в российских ядерных силах.

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«Тем не менее бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России», — сказал он в интервью Bild.

Столтенберг заявил, что НАТО защищает все государства-члены.

https://www.youtube.com/watch?v=XnJk90nuK8s&t=2s

17 июня российский диктатор Владимир Путин соврал, что страна-агрессор РФ якобы не угрожает миру ядерным оружием, но добавил, что готов его применить в «случае угрозы суверенитету».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Йенс Столтенберг Война России против Украины

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