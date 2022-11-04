«Это неприемлемо». Столтенберг отреагировал на планы Ирана поставлять России дроны и баллистические ракеты 4 ноября, 11:19 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

В четверг, 3 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы Ирана поставлять России оружие неприемлемы.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Иран рассматривает возможность поставлять России баллистические ракеты для войны против Украины в дополнение к уже установленным Тегераном беспилотникам.

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«Мы видим, что Иран предлагает беспилотники и рассматривает возможность поставки баллистических ракет в Россию», — сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что это неприемлемо.

«Ни одна страна не должна оказывать поддержку Москве в этой незаконной войне», — сказал он.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.