Столтенберг прокомментировал изменения в Конституцию Украины о стратегическом курсе в НАТО Вчера, 14:02 1872 Цей матеріал також доступний українською EPA Йенс Столтенберг EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал изменения в Конституцию Украины о стратегическом курсе на вступление в Альянс.



По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции.

"Украина - это высоко ценимый партнер НАТО. Мы оказываем помощь Украине в разных сферах. Мы также призываем страны-члены оказывать помощь Украине на двустороннем уровне. Мы делаем это для того, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, проводить реформы, в частности бороться с коррупцией", - цитирует Столтенберга Европейская правда.

7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

В ноябре 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.