Зима — это оружие Путина. Генсек НАТО призвал усилить поддержку Украины 28 ноября, 06:54 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие. Он призвал блок усилить поддержку Украины.

Об этом сообщает Welt.

Йенс Столтенберг отметил, что Путин реагирует на поражения с «большей жестокостью». Потому Россия стала атаковать энергосистему Украины.

«Путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется этого успеха», — убежден генсек НАТО.

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По его словам, больше военных успехов Украины сделает позицию государства сильнее в будущих переговорах.

«Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим стране военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину», – подчеркнул он.

Столтенберг призвал партнеров поддерживать и увеличивать помощь Украине. По его словам, это поможет украинским защищаться от агрессии.

Генсек признал, что помощь Украине отражается на росте счетов за еду и электроэнергию, что означает тяжелое время для многих домохозяйств в Европе. Он отметил, что нужно помнить, что «народ Украины каждый день платит своей кровью».

Также Столтенберг подчеркнул, что победа Путина в войне означала бы начало эры, когда другие деспоты стали использовать насилие для достижения своих целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделало бы наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила», - заявил генеральный секретарь альянса.