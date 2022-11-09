«Нужна сила на поле боя». Столтенберг призвал мир продолжать помощь Украине 9 ноября, 00:00 Йенс Столтенберг (Фото:НАТО)

Союзники по НАТО и партнеры по всему миру должны продолжать оказывать поддержку Украине — война должна закончиться за столом переговоров, но для «приемлемых результатов» Украине нужно укрепить позиции на поле боя.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции ООН по изменению климата, сообщает пресс-служба Альянса.

Он заявил, что война России против Украины закончится за столом переговоров.

Видео дня

«Конечно, как и большинство войн, эта война на каком-то этапе, скорее всего, закончится за столом переговоров. Но то, что происходит за столом переговоров, в корне связано с ситуацией на поле боя», — сказал генсек НАТО.

Он добавил, что «приемлемый результат» за столом переговоров и сохранность суверенности государства могут быть обеспечены только в том случае, если у Украины будет сила на поле боя.

«Если украинцы уступят требованиям России и признают, что Россия может просто войти, вторгнуться в Украину, а затем забрать ее, то есть риск, что это подтолкнет РФ к (новому — ред.) нападению, и она добьется все большего и большего после каждого вторжения», — заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Альянс не участвует в войне, но поддерживает Украину в отстаивании права на самооборону.

«Если Украина прекратит борьбу, они перестанут существовать как независимое государство. Если Россия остановится, у нас будет мир», — добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в последние недели произошла самая большая эскалация в войне России против Украины с 24 февраля.

