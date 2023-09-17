Нужно готовиться к долгой войне в Украине — Столтенберг 17 сентября, 12:37 Столтенберг призывает быть готовыми к длительной войне (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрого прекращения войны в Украине не будет, поэтому Альянс должен готовиться к длительному конфликту.

«Большинство войн длятся дольше, чем это ожидалось, когда они только начинаются», — цитирует DW слова Столтенберг в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

Поэтому, добавил он, «мы должны готовиться к длительной войне в Украине».

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«Мы все желаем скорейшего мира. Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет. Если президент Путин и Россия сложат оружие — у нас будет мир», — отметил Столтенберг.

Глава НАТО также выразил уверенность, что Украина когда-то присоединится к альянсу.

«Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что после завершения войны Украине нужны будут гарантии безопасности: «Иначе история может повториться».

«Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО», — отметил генсек.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года лидеры НАТО подтвердили, что Украина может присоединиться к Альянсу, если будут выполнены определенные условия. Впрочем страны-члены не обозначили ни четких условий, ни сроков приглашения и вступления, которых требовал Киев.

Также во время саммита страны G7 в рамочном соглашении-декларации задекларировали обещание о будущих гарантиях безопасности Украине.