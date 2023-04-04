Генсек НАТО предложил союзникам выделять Украине по €500 млн в год — Bloomberg

4 апреля, 01:30
Поделиться:
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса выделять ежегодно по 500 миллионов евро для Комплексного пакета помощи Украине. Он хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот фонд предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Видео дня

Читайте также:

Столтенберг заверил в продолжении дальнейшей поддержки Украины странами НАТО (Фото:Johanna Geron/Reuters) Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Весь вопрос членства утратит свою актуальность без победы в войне

Фонд также направлен на оказание долгосрочной поддержки для модернизации вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

Как пишет Bloomberg, детали предложения Столтенберга еще предстоит обработать.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Макрофинансовая помощь Военная помощь Йенс Столтенберг Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X