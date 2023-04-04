Генсек НАТО предложил союзникам выделять Украине по €500 млн в год — Bloomberg 4 апреля, 01:30 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса выделять ежегодно по 500 миллионов евро для Комплексного пакета помощи Украине. Он хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Этот фонд предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

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Фонд также направлен на оказание долгосрочной поддержки для модернизации вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

Как пишет Bloomberg, детали предложения Столтенберга еще предстоит обработать.