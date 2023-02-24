Состоится в июле. Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюс 24 февраля, 12:27 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

«Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле», — сказал он на пресс-конференции в Таллинне.

По словам генсека, он надеется, что Зеленский сможет прибыть лично.

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«Но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, вторжение в его страну», — сказал он.

29−30 июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. В ней Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил Зеленский, он призвал Альянс отвечать на угрозы РФ.