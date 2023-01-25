Путин не изменил свои цели в войне, Россия планирует новые наступления — Столтенберг 25 января, 11:49 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил свои цели в войне, Россия планирует новые наступления.

«Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою цель доминировать над Украиной. Ничто не указывает на то, что он готовится к миру. Он готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой ничем не оправданной войне», — сказал он в интервью Welt.

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Столтенберг добавил, что Путин мобилизовал более 200 000 военных, планирует мобилизовать больше и активно работает над закупкой большего количества оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

«Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали увеличивать нашу поддержку Украины», — сказал он.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси или на южном направлении.

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси пока нет.