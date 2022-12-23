Россия надеется заморозить войну, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление — НАТО 23 декабря, 12:00 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление.

«Россия надеется заморозить войну, чтобы дать возможность своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — написал он в колонке для FT.

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Столтенберг напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод войск к Рождеству в качестве шага к прекращению конфликта, но Москва категорически отвергла это.

«Войну начал Путин. Он может покончить с этим сегодня, оставив Украину. Прямо сейчас он не показывает никаких признаков того, что ищет настоящего покоя», — считает генсек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.