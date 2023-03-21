«Война была шоком, но не неожиданностью». Столтенберг представил ежегодный отчет НАТО — главные заявления 21 марта, 17:07 Йенс Столтенберг (Фото:Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS)

Во вторник, 21 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил ежегодный отчет НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба альянса.

«В этом отчете суммируются основные действия нашего Альянса за прошлый год. 2022 год стал ключевым для нашей безопасности», - сказал он.

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Столтенберг заявил, что Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

«Он ожидал, что Киев упадет через несколько дней, а вся Украина — через несколько недель. Но он недооценил стальное сопротивление украинского народа. Он думал, что сможет нарушить единство НАТО. Но члены НАТО крепкие и единые и оказывают беспрецедентную поддержку Украине», - сказал он.

Генсек напомнил, что в ответ на войну России против Украины Финляндия и Швеция решили подать заявку на членство в НАТО, что удвоит границу НАТО с Россией.

«Вторжение Путина в прошлом году было шоком, но не неожиданностью. Это была кульминация схемы агрессивных действий», – сказал он.

Столтенберг добавил, что в ответ после оккупации Россией Крыма в 2014 году НАТО осуществила наибольшее усиление коллективной обороны за поколение.

По его словам, когда российские танки ворвались в Украину, в альянсе были готовы.

«Через несколько часов мы активировали наши оборонные планы. От Балтийского до Черного моря», – сказал он.

Генсек подчеркнул, что члены НАТО оказали Украине значительную поддержку.



«Снабжение передовых систем оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине защитить себя и вернуть территорию", — сказал он.

Столтенберг заявил, что НАТО усиливает защиту критической национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы.

«Мы согласовали новую Стратегическую концепцию, первую за десятилетие. Управление нашим Альянсом в эпоху стратегической конкуренции. Она определяет Россию как самую большую угрозу нашей безопасности. Вместе с постоянной угрозой терроризма», - сказал он.

Столтенберг заявил, что грядущие годы будут сложными и НАТО должно продолжать соответствовать этому вызову.