«Путин не изменил планы». Столтенберг предостерег от недооценки России 5 января, 13:26 Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил планы и цели в отношении Украины. Поэтому Россию нельзя недооценивать.

Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг отметил, что было бы опасно недооценивать РФ, поскольку Путин показал, что готов терпеть потери и страдания.

«У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно», — сказал генсек НАТО.

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1 января Столтенберг предупредил, что российские оккупанты готовятся к долгой войне против Украины и возможной попытке нового наступления.

Ранее Столтенберг говорил, что страна-агрессор РФ надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.