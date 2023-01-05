«Путин не изменил планы». Столтенберг предостерег от недооценки России

5 января, 13:26
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Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил планы и цели в отношении Украины. Поэтому Россию нельзя недооценивать.

Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг отметил, что было бы опасно недооценивать РФ, поскольку Путин показал, что готов терпеть потери и страдания.

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«У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно», — сказал генсек НАТО.

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1 января Столтенберг предупредил, что российские оккупанты готовятся к долгой войне против Украины и возможной попытке нового наступления.

Ранее Столтенберг говорил, что страна-агрессор РФ надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=QguHMEp2GXA&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг Война России против Украины

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