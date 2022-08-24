«Та не однаково мені». Генсек НАТО поздравил Украину с Днем Независимости, цитируя стихотворение Тараса Шевченко — видео

24 августа, 10:51
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил украинцев с Днем Независимости, процитировав стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.

Столтенберг процитировал стихотворение Мені однаково.

«Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені», — процитировал стихотворение генсек НАТО.

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По его словам, в День Независимости Украины он чтит храбрых украинских женщин и мужчин, которые борются за свою свободу и свою страну.

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1562318322015895552?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue

«НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на Альянс всегда. Украина победит», — заявил генсек.

24 августа 2022 Украина отмечает 31-й День Независимости и одновременно отстаивает собственную независимость в войне против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может громко отмечать День Независимости, поскольку все средства уходят на фронт. Кроме того, из-за военного положения День Независимости, как и другие государственные праздники, в 2022 году не будет выходным.

https://www.youtube.com/embed/ks3l-PwsQh0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   День Независимости Украины Йенс Столтенберг Война России против Украины

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