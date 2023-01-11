Столтенберг после разговора с Кулебой призвал передать ВСУ более современное оружие 11 января, 22:44 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой призвал страны Запада передать ВСУ более современного оружия.

«Хороший разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу жизненно важной поддержки, которую союзники по НАТО оказывают Украине в ее смелой борьбе против вторжения России», — написал генсек в Twitter.

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Столтеберг подчеркнул, что время имеет решающее значение и призвал скорее передать Украине современное оружие.

«Нам нужно быстрее предоставить более современное оборудование», — написал он.

Ранее Столтенберг сообщил, что ситуация со штурмом РФ Соледара и Бахмута Донецкой области показывают важность увеличения военной поддержки Украины.