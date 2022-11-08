Визит генсека НАТО. Столтенберг посетит британскую военную базу, где проходят обучение украинские военные
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)
В среду, 9 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит британскую военную базу, где проходят обучение украинские военные.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.
Столтенберг посетит Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и министром иностранных дел Джеймсом Клэверли.
Генеральный секретарь вместе с министром обороны Беном Уоллесом посетит британскую военную базу, где учатся украинские солдаты.
Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015−2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.
В ходе визита в Киев уже бывший британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.
23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.