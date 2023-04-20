«Я глубоко поражен». Генсек НАТО посетил Бучу 20 апреля, 17:36 Йенс Столтенберг в Буче (Фото:Пресс-служба НАТО)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках своего визита в Украину в четверг, 20 апреля, посетил Бучу. Он заявил, что был глубоко поражен увиденным в освобожденном от россиян городе.

«Сегодня утром посетил Бучу. Я был глубоко поражен увиденным там. Зверства России против украинского народа продолжаются и сегодня. И виновные должны быть привлечены к ответственности», — цитирует слова Столтенберга пресс-служба НАТО.

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Он рассказал, что возвращаясь в Киев, его машина ехала по дорогам, проходящим через минные поля.

«Это было ярким напоминанием о предстоящих вызовах и долгом пути к восстановлению. Но Украина не пройдет этот путь сама. И именно поэтому мы сегодня здесь вместе», - подчеркнул он.

Со своей стороны мэр Бучи Анатолий Федорук, сопровождавший Столтенберга, рассказал, что в благодарность подарил генсеку НАТО памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.

"Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", - написал Федорук в телеграм-канале.

Прессслужба НАТО и Федорук поделились фото с поездки.

Как сообщалось, в четверг, 20 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. Это его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

