«Путин совершил большую стратегическую ошибку». Столтенберг назвал задания НАТО в войне России против Украины 26 мая, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сейчас должен не допустить эскалации войны, а также продолжать оказывать поддержку Украине.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Первая задача НАТО — оказывать поддержку и в долгосрочной перспективе. Поэтому я обращаюсь к союзникам с просьбой пополнить запасы. Потому что это все больше и больше война на истощение», — сказал он.

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По его словам, вторая задача — не допустить эскалации.

«Наша основная ответственность — защитить всех наших союзников, миллиард людей, живущих в странах НАТО. Война в Украине ужасная, жестокая. Мы видим жертвы среди мирного населения, бомбардировки, разрухи, разрушения городов. Но если это перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией, это принесет гораздо больше вреда», — сказал он.

По его словам, Путин совершил большую стратегическую ошибку.

«Он планировал достичь поставленных целей в течение недели. Сейчас 13-я неделя войны, и российские войска вытеснены из Киева, Харькова и севера страны», — сказал он.

Однако Столтенберг добавил, что войны непредсказуемы.

«И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война. То, что мы увидели, это, конечно, мужество и профессионализм украинских воинов, политического руководства во главе с президентом Зеленским и простых украинцев. Это в сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО позволило противостоять российскому вторжению», — сказал он.

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