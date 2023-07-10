Столтенберг ожидает, что Украина вступит в НАТО без ПДЧ 10 июля, 15:06 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны-участницы Альянса могут поддержать возможность вступления Украины в НАТО без Плана действий по членству.

«Страны-участницы рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущей Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ», — сказал Столтенберг во время брифинга в понедельник, 10 июля.

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Генсек добавил, что страны НАТО предоставят соответствующее приглашение для Украины, когда согласуют условия.

По словам Столтенберга, западные союзники также «усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО», включая многолетний пакет поддержки, а также переход ВСУ от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что союзники НАТО решили отменить ПДЧ на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В ходе саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны заявили, что Украина станет членом Альянса, не установив конкретных сроков. ПДЧ Киев так и не получил.

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.