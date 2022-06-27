НАТО усилит обороноспособность. Россия не сможет захватить Таллин — Столтенберг

27 июня, 12:18
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страна-агрессор Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллин.

По его словам, альянс значительно укрепит обороноспособность стран Балтии, чтобы у агрессора не возникало желания на них напасть.

«Я понимаю, что она (Кая Каллас — ред) хочет большего присутствия НАТО и я могу ей это обещать», — сказал Столтенберг в интервью The Financial Times.

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По его словам, основная обязанность НАТО — препятствовать нападению на Эстонию или любую другую страну альянса.

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Столтенберг заявил, что Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн, «точно так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин во время войны».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что в случае вторжения России Эстония будет «стерта с карты», если будет действовать действующая стратегия НАТО.

По ее словам, страны Балтии смогут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=858d14IESsE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Эстония Война России против Украины

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