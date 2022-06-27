НАТО усилит обороноспособность. Россия не сможет захватить Таллин — Столтенберг 27 июня, 12:18 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страна-агрессор Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллин.

По его словам, альянс значительно укрепит обороноспособность стран Балтии, чтобы у агрессора не возникало желания на них напасть.

«Я понимаю, что она (Кая Каллас — ред) хочет большего присутствия НАТО и я могу ей это обещать», — сказал Столтенберг в интервью The Financial Times.

Видео дня

По его словам, основная обязанность НАТО — препятствовать нападению на Эстонию или любую другую страну альянса.

Столтенберг заявил, что Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн, «точно так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин во время войны».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что в случае вторжения России Эстония будет «стерта с карты», если будет действовать действующая стратегия НАТО.

По ее словам, страны Балтии смогут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.